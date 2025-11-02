Logo Tgcom24
Ucraina, la battaglia per Pokrovsk si fa serrata | Mosca vara il sottomarino Khabarovsk: può portare i droni nucleari Poseidon

Il Cremlino: "I soldati di Kiev cominciano ad arrendersi". Il vertice di Budapest tra Trump e Putin è stato cancellato "per le richieste russe"

di Redazione online
02 Nov 2025 - 00:05

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.348. L'offensiva russa si sta concentrando con forza su Pokrovsk, roccaforte del Donetsk strategica per la prima linea difensiva di Kiev. Mosca ha riferito che l'esercito ucraino, circondato, ha iniziato ad arrendersi e ha fornito testimonianze dei militari fatti prigionieri. Le forze ucraine resistono e riferiscono di un'operazione di contrasto dell'avanzata nemica. Intanto Mosca ha varato a Severodvinsk, nel nord della Russia, il sottomarino nucleare Khabarovsk, progettato per trasportare il drone subacqueo a capacità nucleare Poseidon. Sono stati gli Stati Uniti ad aver annullato il programmato vertice di Budapest previsto tra il presidente americano Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin, a seguito della ferma posizione della Russia su richieste intransigenti riguardanti l'Ucraina. La decisione sarebbe arrivata dopo una tesa telefonata tra i vertici diplomatici dei due Paesi. Intanto un'altra pioggia di droni e missili russi ha preso di mira le infrastrutture energetiche ucraine nell'ambito di una campagna che rischia di aggravare in modo drammatico le difficoltà di Kiev nell'assicurare riscaldamento ed elettricità in vista dell'inverno. Il principale fornitore di energia, Ukrenergo, è stato costretto a imporre black-out in varie oblast del Paese, dopo i raid che hanno colpito dieci regioni.

L'Occidente non ha dubbi sulla reale esistenza del missile da crociera russo Burevestnik ed è preoccupato per il potenziale del complesso militare-industriale della Federazione Russa. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova. "Ci credono nell'esistenza del Burevestnik. Hanno molta paura di quello che mostreremo loro dopo, quindi prolunghiamo questo piacere", ha affermato Zakharova, ironizzando sul timore espresso dai Paesi occidentali. 

Ucraina
Russia
guerra

