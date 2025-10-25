Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
LIVE
Ultimo aggiornamento: 2 minuti fa
Speciale Guerra Ucraina

LA GIORNATA IN TEMPO REALE

Ucraina, Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Usa per il cessate il fuoco"

Zelensky: "Putin vuole un disastro umanitario quest'inverno in Ucraina". L'Italia prepara nuovi aiuti per Kiev, anche i missili Samp/T

di Redazione online
25 Ott 2025 - 00:02
1 di 2
© Tgcom24
© Tgcom24
© Tgcom24

© Tgcom24

© Tgcom24

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.340. L'Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea. "Putin vuole un disastro umanitario in Ucraina quest'inverno", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer. Il leader ucraino ha fatto riferimento alla campagna di attacchi aerei di Mosca contro le infrastrutture energetiche ucraine. Giorgia Meloni ha preso parte a una riunione della coalizione dei "volenterosi". Nel corso del suo intervento in video collegamento - si legge in una nota di Palazzo Chigi - il premier ha ribadito l'importanza dell'unità tra le due sponde dell'Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco in Ucraina. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca, ma frena sull'uso degli asset russi congelati: "Decideremo a dicembre".

Ucraina-Russia, i possibili nuovi confini

1 di 1
© Withub

© Withub

© Withub

Leggi anche

Petrolio, sanzioni, guerra: la crisi economica minaccia la Russia

Ucraina
Russia
guerra

Sullo stesso tema