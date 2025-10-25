Ucraina, Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Usa per il cessate il fuoco"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.340. L'Italia sta finalizzando il dodicesimo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina su munizioni e missili Samp/T per la difesa antiaerea. "Putin vuole un disastro umanitario in Ucraina quest'inverno", ha detto il presidente Volodymyr Zelensky durante un incontro bilaterale a Downing Street col premier britannico Keir Starmer. Il leader ucraino ha fatto riferimento alla campagna di attacchi aerei di Mosca contro le infrastrutture energetiche ucraine. Giorgia Meloni ha preso parte a una riunione della coalizione dei "volenterosi". Nel corso del suo intervento in video collegamento - si legge in una nota di Palazzo Chigi - il premier ha ribadito l'importanza dell'unità tra le due sponde dell'Atlantico nel perseguire un cessate il fuoco in Ucraina. L'Ue intanto dà il via libera al nuovo pacchetto di sanzioni che colpiscono l'energia di Mosca, ma frena sull'uso degli asset russi congelati: "Decideremo a dicembre".