Ucraina, stop del Pentagono ai raid a lungo raggio in terra russa | Zelensky: "Non cederemo la nostra terra agli occupanti"

Il presidente ucraino firma nuove sanzioni contro Mosca. E avverte la Bielorussia: "Attenzione a provocazioni sconsiderate". Putin: "Trump è la luce in fondo al tunnel nei rapporti Russia-Usa"

di Redazione online
24 Ago 2025 - 00:45

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.278. Il Pentagono ha bloccato per mesi l'uso di missili a lungo raggio da parte di Kiev per colpire obiettivi in territorio russo. Dopo aver firmato due decreti per nuove sanzioni al Cremlino, Volodymyr Zelensky afferma che l'Ucraina "non cederà la sua terra agli occupanti". E avverte la Bielorussia: "Attenzione alle provocazioni sconsiderate". Donald Trump ha dichiarato che in due settimane "conoscerà l'atteggiamento della Russia e dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisione importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire che è la vostra battaglia".

Sullo stesso tema