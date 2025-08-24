La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.278. Il Pentagono ha bloccato per mesi l'uso di missili a lungo raggio da parte di Kiev per colpire obiettivi in territorio russo. Dopo aver firmato due decreti per nuove sanzioni al Cremlino, Volodymyr Zelensky afferma che l'Ucraina "non cederà la sua terra agli occupanti". E avverte la Bielorussia: "Attenzione alle provocazioni sconsiderate". Donald Trump ha dichiarato che in due settimane "conoscerà l'atteggiamento della Russia e dell'Ucraina. A quel punto prenderò una decisione: sarà una decisione importante che potrebbe riguardare importanti sanzioni, dazi o tutti e due. Potremmo non fare nulla e dire che è la vostra battaglia".