La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.171. Il presidente ucraino Zelensky e quello americano Donald si sono sentiti in un colloquio telefonico definito "molto buono". Zelensky si è detto pronto a una tregua di 30 giorni a partire da oggi. Intanto l'ordine di Vladimir Putin per una tregua di tre giorni, in concomitanza con le commemorazioni a Mosca del Giorno della Vittoria, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. Scambio di accuse tra Ucraina e la Russia. Kiev sostiene che Mosca abbia lanciato nella notte attacchi sul Paese con bombe aeree teleguidate. La Russia: "Gli ucraini tentano di sfondare nel Kursk durante la tregua". Al Cremlino i colloqui fra il presidente russo Vladimir Putin e quello cinese Xi Jinping. Accogliendo Xi, Putin lo ha definito un "caro amico". Xi Jinping ha assicurato che "Pechino sarà al fianco di Mosca di fronte alle prepotenze egemoniche".