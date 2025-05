La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.170. L'ordine di Vladimir Putin per una tregua di tre giorni, in concomitanza con le commemorazioni a Mosca del Giorno della Vittoria, è entrato in vigore alla mezzanotte locale di giovedì. L'annuncio è stato dato dai media statali russi. Un cessate il fuoco su cui tuttavia restano tante incognite, perché Kiev non l'ha mai accettato, liquidandolo come una messa in scena, e chiedendo invece una pausa delle ostilità di 30 giorni. Intanto, Macron annuncia un Consiglio di difesa comune tra Francia e Germania. Mentre per la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, "Putin vuole costringere l'Ucraina ad accettare l'inaccettabile". Per Trump è stato "sciocco aver escluso Russia dal G7". Questa decisione, infatti, avrebbe "provocato l'invasione in Ucraina".