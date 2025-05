Firmato l'accordo "terre rare" tra Usa e Ucraina | Zelensky esulta: "Patto equo, primo risultato dopo l'incontro in Vaticano"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.164. Stati Uniti e Ucraina hanno firmato l'accordo sulle terre rare. L'annuncio è stato dato dal ministero del Tesoro americano. L'intesa garantisce l'accesso privilegiato Usa ai nuovi progetti di investimento per sviluppare le risorse naturali ucraine, compresi alluminio, grafite, petrolio e gas naturale. Washington e Kiev hanno firmato anche un accordo per istituire il Fondo di investimento per la ricostruzione del Paese devastato dal conflitto. Zelensky giudica l'accordo "davvero equo" e commenta: "Questo è il primo risultato dell'incontro in Vaticano". Ma secondo il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitri Medvedev, l'Ucraina ha poco da stare serena: "Trump ha finalmente costretto il regime di Kiev a pagare gli aiuti americani con i minerali".