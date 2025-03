Ucraina, Putin apre alla tregua: "Sì se porta a una pace duratura" | Zelensky: "In realtà si prepara a rifiutarla fin da ora"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.115. Vladimir Putin in conferenza stampa dice "sì alla tregua ma solo se porta a una pace duratura"; ed è per questo motivo che, spiega, sono "necessarie nuove consultazioni con Washington": è determinante affrontare le "cause di fondo del conflitto". Per il Cremlino, secondo quanto riferito dal consigliere diplomatico del presidente russo, Yuri Ushakov, il cessate il fuoco di 30 giorni "servirebbe solo a Kiev per riprendere fiato". Secondo quanto riportato da Reuters, Mosca avrebbe già presentato agli Stati Uniti le sue richieste per la fine della guerra. Centrale resta il tema della Crimea e delle regioni di Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk che, per il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, sono di fatto "regioni della Federazione russa". E mentre per Trump la dichiarazione di Putin è "molto promettente, ma non completa", secondo Zelensky il leader del Cremlino si sta invece "preparando a rifiutare la tregua fin da ora".