Trump: "Credo a Putin, è più difficile trattare con Kiev" | Agenzia Bloomberg: "Leader russo pronto a concordare tregua con condizioni"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.109. Donald Trump minaccia Mosca di sanzioni e le chiede paradossalmente di fermare i crescenti bombardamenti sull'Ucraina dopo aver sospeso a Kiev la fornitura di armi e di intelligence, ed ora anche quella satellitare (con lo stop al servizio Maxar). Ma poco dopo dichiara pubblicamente che è più facile negoziare con Vladimir Putin che con Volodymyr Zelensky. "Credo a Putin, penso che stiamo andando molto bene con la Russia. Ma in questo momento stanno bombardando a più non posso l'Ucraina", ha detto parlando con i reporter nello Studio Ovale. "Trovo più difficile, francamente, trattare con l'Ucraina, che non ha le carte. E che sia più facile negoziare con la Russia, che ha tutte le carte in mano", ha aggiunto. Secondo l'agenzia Bloomberg, Putin sarebbe disposto a discutere una tregua temporanea in Ucraina a condizione che si facciano progressi verso un accordo di pace definitivo. Ormai tutti gli occhi sono puntati sull'incontro di martedì a Riad tra il team americano e quello ucraino.