Guerra in Ucraina, un deputato russo: preparativi dell'incontro Putin-Trump "in fase avanzata" | "Il vertice forse già a febbraio"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.080. Secondo i media russi, i preparativi per l'incontro tra Vladimir Putin e Donald Trump sono ormai in "fase avanzata" dopo tre anni di contatti praticamente inesistenti tra Putin e i leader occidentali. L'incontro potrebbe aver luogo a febbraio o marzo, ha detto all'agenzia di stampa statale Ria Novosti. Intanto Kiev ha fatto sapere di essere disposta, se Mosca ne farà richiesta, ad aprire un corridoio umanitario per consentire a centinaia di civili russi nella regione di Kursk, bloccati nelle zone occupate, di tornare nel territorio controllato dalla Russia.