Guerra in Ucraina, Zelensky: "Escludere Kiev dai negoziati di pace è pericoloso"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.076. Il dialogo tra Washington e Mosca sul conflitto in Ucraina, "già in corso" come ha detto il presidente Donald Trump, sembra preoccupare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, che ha avvertito che sarebbe "molto pericoloso" proseguire i colloqui senza il coinvolgimento di Kiev. "Possono avere le loro relazioni, ma parlare dell'Ucraina senza di noi è pericoloso per tutti", ha sottolineato il presidente in una lunga intervista concessa all'americana Associated Press. Attacco russo su una scuola nella regione di Kursk, il bilancio è di quattro vittime. Mentre è salito a nove morti, tra cui un bambino, il bilancio dell'attacco missilistico su Poltava, nell'Ucraina centrale.