Diplomatici americani chiedono di esentare Kiev dallo stop agli aiuti deciso dal governo Usa | Zelensky: "Non si escluda l'Ucraina dai negoziati"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.068. Mentre Putin dice di essere pronto a colloqui diretti con Trump, Zelensky avverte: "Gli alleati lavorino sul formato dei colloqui con Mosca, impossibile escludere Kiev dai negoziati, non ci sarebbero risultati". Il leader del Cremlino ha sottolineato di aver sempre avuto con Trump "relazioni basate sul pragmatismo e sulla fiducia" e di averne elogiato "l'intelligenza". Secondo Zelensky, però, il leader russo starebbe tentando di "manipolare" il presidente americano con le sue dichiarazioni sulla disponibilità a colloqui con gli Stati Uniti. Dal ministero degli Esteri russo, intanto, arriva una bordata verso l'Italia: "Le relazioni stanno attraversando la crisi più profonda dalla Seconda guerra mondiale e Roma ne è responsabile: per questo non può partecipare al processo di pace". In generale Mosca poi ribadisce: "Nonostante tutte le dichiarazioni, non vi sono segnali che l'Ucraina e l'Occidente siano pronti ai negoziati di pace". Diplomatici americani chiedono di esentare Kiev dallo stop agli aiuti esteri deciso dal governo Usa.