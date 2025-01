La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.067. Putin si è detto pronto a colloqui diretti con Trump, avendo avuto sempre con lui "relazioni basate sul pragmatismo e sulla fiducia" e avendone elogiato "l'intelligenza". Secondo Zelensky, però, il leader russo starebbe tentando di "manipolare" il presidente americano con le sue dichiarazioni sulla disponibilità a colloqui con gli Stati Uniti. Dal ministero degli Esteri russo, intanto, arriva una bordata verso l'Italia: "Le relazioni stanno attraversando la crisi più profonda dalla Seconda guerra mondiale e Roma ne è responsabile: per questo non può partecipare al processo di pace". In generale Mosca poi ribadisce: "Nonostante tutte le dichiarazioni, non vi sono segnali che l'Ucraina e l'Occidente siano pronti ai negoziati di pace".