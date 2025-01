Zelensky: "Petrolio fattore chiave per costringere Mosca alla pace" | Trump: "Voglio incontrare presto Putin per finire la guerra"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.066. Sull'adesione alla Nato Berlino dà garanzie all'Ucraina: "Il nostro sostegno va avanti". Intanto, Zelensky ha fatto sapere che potrebbe essere disposto ad avere colloqui con Putin se gli Usa forniranno all'Ucraina garanzie di sicurezza. Donald Trump: "Voglio incontrare presto Putin per finire la guerra". Kiev ordina l'evacuazione dei bambini dalle città minacciate dall'avanzata russa. Secondo il presidente ucraino, almeno 200mila soldati europei dovrebbero essere dispiegati per garantire la sicurezza dell'Ucraina in caso di tregua con la Russia e per prevenire una nuova invasione. Zelensky ha affermato poi che le risorse energetiche, in particolare il petrolio, sono tra gli strumenti più critici per costringere la Russia a cercare la pace. Russia: "Nella notte respinto un attacco di droni verso Mosca".