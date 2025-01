L'Ucraina lancia un'offensiva nel Kursk, ma secondo Mosca è stata respinta | Alcune immagini mostrano l'avanzata dell'esercito di Kiev

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.048. Un'incursione dell'esercito ucraino è stata lanciata in territorio russo nel Kursk. Lo denuncia il Cremlino che allo stesso tempo annuncia di aver respinto l'offensiva. Ma alcune immagini mostrano l'avanzata dell'esercito ucraino. Kiev: "Nel Kursk Russia sta avendo ciò che si merita". Nel sud dell'Ucraina invece l'esercito russo sembra avanzare. Il presidente ucraino Zelensky dice di voler incontrare il futuro presidente americano Trump per parlare di un piano di pace prima di ogni negoziazione con il presidente russo Putin.