Ucraina, Trump: "E' possibile che gli Usa riducano gli aiuti a Kiev"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.020. Il presidente eletto americano, Donald Trump, ha fatto appello per un "cessate il fuoco immediato" in Ucraina e per l'avvio di "negoziati" e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, "vorrebbe concludere un accordo" con Mosca per mettere fine al conflitto. Avvertendo poi: è possibile che riduca gli aiuti all'Ucraina. Sabato Zelensky, dopo aver partecipato a Parigi alla cerimonia di riapertura della cattedrale di Notre-Dame, ha avuto all'Eliseo un trilaterale con Macron e Trump. Intanto Putin avverte: "La politica irresponsabile dell'Occidente sta spingendo il mondo sull'orlo di un conflitto globale".