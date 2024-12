Ucraina contro Lavrov al summit Osce di Malta: "È un criminale di guerra" | Il ministro russo: "C'è una nuova Guerra Fredda che può diventare calda"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.017. Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Andriy Sybiga e quello russo Sergei Lavrov si sono ritrovati nella stessa sala a Malta in occasione della riunione annuale dell'Osce. I toni si sono subito dimostrati tesi. L'ucraino ha accusato l'omologo russo di essere "un criminale di guerra", mentre Lavrov ha avvertito che il mondo "assiste a un ritorno della Guerra Fredda, ma con un rischio molto più alto che passi a uno stadio caldo". In precedenza un altro ministro russo, Ryabkov, aveva affermato che Mosca ricorrerà a "mezzi militari ancora più forti" nella sua guerra con l'Ucraina se gli Stati Uniti e i loro alleati non riconosceranno che non può essere messa alla prova indefinitamente. Sull'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato, il Cremlino ha detto di considerarlo un "evento minaccioso" e "inaccettabile".