La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.016. Il ministro degli Esteri dell'Ucraina Andriy Sybiga e quello russo Sergei Lavrov sono a Malta in occasione della riunione annuale dei ministri degli Esteri dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce). La Russia ricorrerà a "mezzi militari ancora più forti" nella sua guerra con l'Ucraina se gli Stati Uniti e i loro alleati non riconosceranno che non può essere messa alla prova indefinitamente. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov in un'intervista alla Cnn. Sull'ipotesi dell'ingresso dell'Ucraina nella Nato, il Cremlino ha detto di considerarlo un "evento minaccioso" e "inaccettabile". Intanto un alto funzionario dell'Alleanza Atlantica ha detto: "In questo momento le linee del fronte ucraino sono sotto pressione crescente. Abbiamo visto un aumento del ritmo dell'avanzata russe. In passato abbiamo parlato delle avanzate russe nell'ordine di 10 metri al giorno, qualcosa del genere. E ora ci sono giorni in cui parliamo di 10 chilometri. Quindi c'è, senza dubbio, un aumento del ritmo delle avanzate russe".