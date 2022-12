Ucraina, il sindaco di Kiev: "Ripristinato sistema di riscaldamento" | Zelensky annuncia: prepariamo nuovo summit per la pace

La banca centrale estone ha emesso due milioni di monete da 2 euro dedicate all'Ucraina. "È un promemoria quotidiano della lotta per la libertà del Paese e del suo futuro nell'Ue", ha scritto su Twitter Kaja Kallas, la premier dell'Estonia. Al centro della moneta, disegnata dalla rifugiata ucraina Daria Titova, spicca il motto "Slava Ucraini" (Onore all'Ucraina). "Ci ricorda che la libertà è il valore più alto e che ottenerla richiede un costo altrettanto alto", ha commentato il governatore della Banca d'Estonia Madis Müller durante una conferenza stampa. Il ricavato della vendita dei kit con la moneta commemorativa, acquistabili nelle banche estoni, sarà devoluto alla Banca Centrale Ucraina. "Gli ucraini - ha continuato Müller -, stanno combattendo, sacrificando la vita dei cittadini per i valori comuni dello spazio culturale europeo ed è nostro dovere sostenerli".

La guerra in Ucraina giunge al 299esimo giorno.

Nuovo attacco aereo russo contro Kiev e nelle regioni di Kharkiv, Vinnytsia, Chernihiv, Mykolaiv e Kirovohrad. L'Ucraina: "Non c'è possibilità di accordo con la Russia". E denuncia: "Mosca ha ripreso attacchi con droni kamikaze iraniani". Il sindaco di Kiev fa sapere che in due terzi delle abitazioni della capitale ucraina sono state riallacciate all'elettricità. Il presidente ucraino Zelensky diffonde su Instagram il discorso preparato per la finale dei Mondiali in Qatar, che aveva chiesto alla Fifa di pronunciare, ottenendo però un rifiuto. Lo stesso presidente ucraino ha poi annunciato la preparazione di un summit di pace per il prossimo inverno.