Ucraina, media tedeschi: "Usa furiosi con Scholz per i Leopard" | Baerbock: pronti ad autorizzare l'invio dei carri armati

Sulla pagina ufficiale dell'ambasciata russa in Svezia su Twitter è stata pubblicata una mappa che mostra l'Ucraina con i suoi confini riconosciuti a livello internazionale, tra cui Crimea, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia, aree del Paese che la Federazione Russa sostiene di aver annesso. Il post è su Twitter da 14 ore e non è stato rimosso. Lo riferiscono i media ucraini e internazionali pubblicando la mappa che, secondo le intenzioni dell'ambasciata russa serviva a confrontare i prezzi medi del carburante in Europa (senza specificare la fonte dei dati).

La guerra in Ucraina giunge al 334esimo giorno.

Secondo i media tedeschi sale la tensione tra Usa e Germania per la consegna dei carri armati Leopard all'Ucraina. Dopo il vertice di Ramstein, Kiev punta sulle armi occidentali ed è molto critica in relazione a quella che definisce la "indecisione sulle forniture di Leopard, che uccide gli ucraini". Da Berlino starebbe per arrivare l'ok per l'invio dei tank: "La Germania è pronta ad autorizzare la Polonia ad inviare carri armati", ha fatto infatti sapere la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock. Ma Mosca replica con nuove minacce all'Occidente: "La fornitura di armi offensive a Kiev, da impiegare per attaccare città pacifiche o per occupare le nostre terre, porterebbe a un disastro globale".