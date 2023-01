Ucraina, Kiev: "Basta tremare davanti a Putin, dateci i tank" | Ambasciata russa: "Sequestrati missili anticarro italiani"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 331.

La Russia "ha intercettato al nemico" missili anticarro "Milan", di fabbricazione italiana, che "aiutano i difensori della Repubblica Popolare di Donetsk a combattere i neonazisti ucraini". Lo riferisce l'ambasciata russa in Italia. Zelensky: "La Russia terrorista non otterrà nulla". Per il presidente ucraino non è "del tutto sicuro" che Putin sia ancora vivo e sia lui a prendere le decisioni a Mosca. La replica: "La Russia e Putin esistono ed esisteranno e il presidente ucraino dovrebbe rendersene conto il prima possibile per il bene del suo Paese". Kiev: "Basta tremare davanti a Putin, dateci i tank". E 9 Paesi Ue promettono l'invio di carri armati.