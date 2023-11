Attacchi russi con droni: blackout elettrici in Ucraina | Uccisi due soccorritori a Zaporizhzhia

Fotogallery - Un arsenale di Hamas in Cisgiordania

La guerra in Ucraina giunge al giorno 634.

La Russia ha effettuato massicci attacchi con i droni durante la notte, colpendo infrastrutture e causando interruzioni di corrente in oltre 400 città e villaggi nel sud, sud-est e nord del Paese. Un bombardamento russo in due tempi nella regione di Zaporizhzhia ha invece provocato la morte di due soccorritori. La Commissione Ue valuta nuove misure restrittive nei confronti della Russia. Secondo Zelensky, "le consegne di munizioni all'Ucraina sono diminuite dopo l'esplodere della crisi fra Israele e Hamas". Produttori italiani collaboreranno con quelli ucraini per lo sviluppo dell'industria della Difesa ucraina.