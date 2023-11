Ucraina, Meloni sente Zelensky: "Sostegno a Kiev per una pace giusta"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha riferito su Telegram di aver parlato con il primo ministro canadese Justin Trudeau e di averlo ringraziato per il sostegno finanziario e di difesa del Canada. "Ho ringraziato il Canada per il nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia e per l'iniziativa di creare una coalizione internazionale per la restituzione dei bambini ucraini rapiti dalla Russia" ha detto Zelensky spiegando che "il programma di assistenza a lungo termine del Canada è un segnale estremamente importante per il mondo intero di sostegno incondizionato all'Ucraina fino alla sua vittoria". Le parti hanno discusso della situazione sul campo di battaglia, dell'ulteriore cooperazione in materia di difesa con particolare attenzione al rafforzamento del sistema di difesa aerea dell'Ucraina e all'aumento della capacità dei gruppi di fuoco mobili nel combattere i droni.