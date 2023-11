La guerra in Ucraina giunge al giorno 619.

Il Pentagono annuncia un nuovo pacchetto di armi all'Ucraina da 425 milioni di dollari. "La Russia sta gradualmente perdendo il controllo del Mar Nero", afferma il presidente ucraino Zelensky, che nominato un nuovo comandante delle Forze per le operazioni speciali. Intanto una nuova pioggia di droni russi si è abbattuta su varie regioni dell'Ucraina, che teme altri danni alle proprie infrastrutture per la produzione di energia, e quindi per la luce e il riscaldamento, mentre il conflitto entra nel terzo inverno.