Ucraina, Zelensky: 174mila km quadrati di territorio a rischio per le mine | La Polonia manda elicotteri da guerra al confine bielorusso

Un totale di 174.000 chilometri quadrati di territorio ucraino è potenzialmente a rischio a causa di mine e munizioni inesplose. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale su Telegram, sottolineando che il Paese dovrà adempiere al compito di sminare il proprio territorio non in decenni ma in anni. "Ogni giorno, i nostri esperti di smaltimento delle bombe rilevano centinaia di oggetti esplosivi. E più macchine di sminamento abbiamo, più droni speciali per lo sminamento abbiamo, più attivamente possiamo ripristinare la sicurezza", ha detto ringraziando i Paesi che aiutano l'Ucraina.