L'Ucraina ha bisogno di un numero ancora maggiore di difese aeree e di moderni jet da combattimento per poter proteggere i civili dai missili degli occupanti russi. Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky durante il suo discorso serale, come riportato Ukrainska Pravda. "Lavoriamo quotidianamente, settimanalmente per garantire che i nostri difensori del cielo abbiano più sistemi di difesa aerea e missili per loro. Domani continuerò questo lavoro, farò del mio meglio per dare maggiore protezione al cielo. "Non ho dubbi che avremo degli F-16 in cielo", ha concluso Zelensky.