Armi a Mosca, Londra sanziona aziende di Turchia, Svizzera, Emirati Arabi Uniti | Attacco russo su Pokrovsk, Zelensky: "La Russia pagherà"

E' salito a 9 il numero delle vittime del duplice attacco russo a Pokrovsk, nella regione di Donetsk. Lo ha reso noto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel consueto videomessaggio serale. I feriti sono 82, tra cui due bambini (di cui uno in gravi condizioni). "Si chiama Nikita, ha solo 11 anni", ha detto Zelensky, confermando che il secondo attacco è avvenuto quando i soccorsi per il primo erano già cominciati. "Questo è un atto deliberato dei terroristi per causare il maggior dolore, il maggior danno. La Russia si assumerà la massima responsabilità per questo, devono esserci sentenze contro i terroristi", ha aggiunto.