Kiev: pronti ad attaccare la flotta russa nel Mar Nero

Il consiglio nazionale per la sicurezza ucraino ha smentito che ci siano cambiamenti nei piani militari del Paese in seguito alla fuga di carte segrete negli Usa, circostanza riferita dalla Cnn. "Non so con chi abbia parlato la Cnn - ha detto il segretario del Consiglio Oleksiy Danilov -. In ogni caso, posso dire che il numero di persone che sanno dei nostri piani è estremamente limitato. E non credo che l'informatore in contatto con l'emittente Usa abbia qualcosa a che fare con i nostri piani. I dati di certe operazioni, il numero di unità, chi è coinvolto e in quale direzione sono informazioni top secret".