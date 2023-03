Diciotto panzer tedeschi Leopard 2 e i Challenger britannici arrivati in Ucraina | La Cina dice no alle armi in Bielorussia ma Mosca va avanti

La guerra in Ucraina giunge al 398esimo giorno.

Il capo dell'Aiea Grossi è in visita a Zaporizhzhia con il presidente ucraino Zelensky. Intanto, circa due mesi dopo la decisione del governo federale di Berlino, i 18 panzer Leopard 2 tedeschi sono arrivati in Ucraina; consegnati anche i primi tank Challenger britannici. Mosca: "Abbiamo armi avanzate e uniche in grado di distruggere qualsiasi nemico, compresi gli Stati Uniti". La Cina interviene sulle armi tattiche nucleari russe a Minsk e la portavoce del ministero degli Esteri avverte: "Tutte le parti dovrebbero concentrarsi sugli sforzi diplomatici per la pace". Nonostante la presa di posizione di Pechino, il Cremlino non arretra: "Avanti con il piano".