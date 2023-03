Putin: "L'Occidente con l'Ucraina ha oltrepassato tutte le linee rosse" | Usa: "Nessuna indicazione di armi nucleari a Minsk"

La guerra in Ucraina giunge al 397esimo giorno.

Putin annuncia che "il primo luglio sarà completata la costruzione di un deposito di armi nucleari tattiche in Bielorussia" e avverte: "L'Occidente sta oltrepassante tutte le linee rosse fornendo armi all'Ucraina". Poi dichiara che "la cooperazione Russia-Cina non è un'alleanza militare". Josep Borrell annuncia che l'Ue è pronta a rispondere al dispiegamento di armi nucleari russe in Bielorussia con ulteriori sanzioni". Gli Stati Uniti fanno sapere di non aver "alcuna indicazione" che la Russia abbia trasferito armi nucleari alla Bielorussia né che il presidente russo Vladimir Putin si stia preparando ad usare armi nucleari in Ucraina.