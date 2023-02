Ucraina, Meloni attesa a Kiev | Zelensky: "Gli europei devono pregare che Kiev non cada, vogliamo una guerra breve e la vittoria"

La guerra in Ucraina giunge al 362esimo giorno.

Giorgia Meloni lunedì sarà a Kiev per incontrare Volodymyr Zelensky. "La linea di sostegno del governo italiano non è cambiato e io ringrazio molto la premier per la sua posizione", afferma il presidente ucraino. E aggiunge: "Gli europei devono pregare che Kiev non cada, perché diventerebbe davvero una guerra europea. Ci stiamo preparando a una guerra a breve durata che terminerà con una vittoria". Il Cremlino punta il dito contro l'Occidente: "Nessuna iniziativa per la pace". Zelensky sente Macron: "Cooperazione per la difesa e piano per la pace in 10 punti". Intanto è rientrato in Italia il giornalista Salvatore Garzillo, bloccato in Polonia dopo essere stato respinto al confine mentre tentava di entrare in Ucraina. Secondo Kiev, la Russia ha bloccato la rotazione degli esperti dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica in missione nella centrale di Zaporizhzhia.