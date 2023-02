Biden a sorpresa a Kiev: "Abbiamo unito le democrazie mondiali, 50 Paesi hanno aiutato l'Ucraina"

I due hanno discusso a lungo degli sviluppi militari attesi nei prossimi mesi e dei sistemi d'arma necessari a sconfiggere la Russia. "Abbiamo costruito un'alleanza in tutto il mondo, circa 50 Paesi hanno aiutato l'Ucraina a difendersi, abbiamo unito le democrazie del mondo", ha detto Biden annunciando mezzo miliardo di dollari in armi. "Putin pensava di avere la meglio su di noi, sbagliava", ha poi sottolineato. Zelensky: "La sua visita ci avvicina alla vittoria".

"Continueremo a sostenere la vostra causa, siamo dalla vostra parte - ha detto il presidente Usa - e sono qui per sostenere non solo le istituzioni ma anche i comuni cittadini. Avete dimostrato di essere eroici e tutto il mondo lo ha visto. Il presidente ucraino ha detto di sperare che "il 2023 diventi un anno di vittoria".





Biden si è trattenuto nella capitale ucraina per cinque ore, per poi partire alla volta della Polonia, un altro viaggio di grande rilevanza. La decisione di recarsi a Kiev sarebbe stata presa dal presidente Usa solamente venerdì scorso, dopo una riunione con i funzionari responsabili della sicurezza nazionale, ma la possibilità di un viaggio nella capitale ucraina era in fase di studio da diversi mesi, in collaborazione con le autorità locali.

La Casa Bianca ha anche avvertito il Cremlino della decisione di Biden, come ha rivelato il consigliere alla Sicurezza nazionale Usa Jake Sullivan: "Lo abbiamo fatto alcune ore prima della partenza con il proposito di ridurre il livello degli attacchi", ha spiegato.





Zelensky: "Visita storica" Per Zelensky, la visita di Biden ha una portata storica: "Questa è la prima visita del presidente degli Stati Uniti in Ucraina in 15 anni e la più importante nella storia delle relazioni bilaterali, avvenuta in un momento critico in cui il nostro Stato combatte per la sua libertà e quella di tutti gli europei, di tutte le persone del mondo libero", ha affermato Zelensky, ribadendo la volontà di Kiev di riprendere i territori attualmente occupati dalle forze di Mosca.

"Un anno dopo l'Ucraina è ancora in piedi. La democrazia resiste", ha detto il presidente americano, sottolineando come quella in corso sia la guerra più devastante combattuta in Europa dal 1945 ad oggi. La capacità di Kiev di rispondere all'aggressione di Mosca è stata sorprendente, secondo Biden. "Ci siete riusciti, contro tutte le aspettative, tranne le vostre. E sono sicuro che continuerete a vincere", ha detto ricordando di aver "formato una coalizione di Paesi che va dall'Atlantico all'Oceano Pacifico, in tutto il mondo, e comprende più di 50 Stati".