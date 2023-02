Scholz: "Nessun attacco alla Russia con armi occidentali" | Canada, primo Leopard 2 in viaggio verso l'Ucraina

Il Sud Sudan in festa per l'arrivo di Papa Francesco

La guerra in Ucraina giunge al 347esimo giorno.

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz riferisce che c'è "consenso" con Volodymyr Zelensky sul fatto che le armi fornite dall'Occidente "non devono essere usate per attacchi sul territorio russo". Il primo carro armato Leopard 2 fornito dal Canada è stato inviato a Kiev. "L'operazione militare russa in Ucraina continua per garantire la sicurezza del Donbass, mentre quella della Crimea è già garantita in modo affidabile", fa sapere Mosca. E Dmitri Medvedev afferma che i russi sono "pronti a usare il nucleare se Kiev attaccherà la Crimea. Intanto il Pentagono annuncia: "Presto un nuovo invio di armi a Kiev, anche razzi a lungo raggio". Secondo il Wall Street Journal, la Cina "aiuta la Russia fornendo tecnologia".