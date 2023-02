Ucraina, Pentagono: presto nuovo invio di armi a Kiev, anche razzi a lungo raggio | Mosca: operazione per rendere Donbass sicuro

La guerra in Ucraina giunge al 346esimo giorno.

"L'operazione militare russa in Ucraina continua per garantire la sicurezza del Donbass, mentre quella della Crimea è già garantita in modo affidabile", fa sapere Mosca. Il Pentagono annuncia: "Presto un nuovo invio di armi a Kiev, anche razzi a lungo raggio". Meloni: "Sarò a Kiev prima del 24 febbraio". Intanto, secondo quanto riporta il The Times of Israel, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha espresso la volontà di inviare aiuti militari a Kiev, precisando di non poter spingersi troppo lontano aiutando l'Ucraina, senza provocare la Russia.