Media: "Gli Usa hanno offerto il 20% dell'Ucraina a Putin per stop guerra", la Casa Bianca nega

La guerra in Ucraina giunge al 345esimo giorno.

Il capo della Cia Burns avrebbe offerto a Putin un quinto del territorio ucraino (pari circa alle dimensioni del Donbass) per porre fine al conflitto, come parte di un piano di pace elaborato per conto del presidente Biden. Lo scrive Newsweek, citando il quotidiano svizzero-tedesco Neue Zürcher Zeitung e riportando la smentita della Casa Bianca. Il vice portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale Usa ha, infatti, dichiarato al settimanale che la notizia "non è accurata" e che la Cia direbbe lo stesso. Tajani: "Lo scudo italiano per Kiev sarà operativo entro due mesi". L'Ue, intanto, vola a Kiev per il vertice con l'Ucraina, Zelensky va avanti per l'adesione: "Meritiamo l'inizio dei negoziati già quest'anno".