Ucraina, Zelensky: "Inflitte perdite significative ai russi nel Donetsk" | Usa: "Anche se Bakhmut cade, non avrà impatto sulla guerra"

Anche se Bakhmut "dovesse cadere" in mano russa, questo "non avrà un impatto strategico" sulla guerra e "non fermerà" gli ucraini nel loro sforzo per la riconquista dei territori occupati. Lo ha detto il presidente del Consiglio per la Sicurezza Usa, John Kirby, sottolineando che si tratta di un ragionamento "ipotetico".