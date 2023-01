Ucraina, Macron: "Invieremo carri armati leggeri a Kiev" | Zelensky: "Offensiva russa va fermata entro l'anno"

Il presidente Usa, Joe Biden, ha dichiarato che gli Stati Uniti stanno valutando la possibilità di inviare veicoli da combattimento Bradley in supporto all'Ucraina. A Biden è stato chiesto durante un incontro con i giornalisti in un viaggio in Kentucky se la fornitura del veicolo corazzato da combattimento cingolato all'Ucraina fosse sul tavolo. Il presidente ha risposto "sì", senza fornire ulteriori commenti.