Ucraina, Zelensky: "La Russia pianifica nuovi attacchi, anche coi droni" | Kiev: liberato il 40% dei territori occupati dalla Russia

"Non posso dire che non ci siano contatti con la Russia - ha detto la portavoce del governo tedesco Christiane Hoffmann rispondendo a una domanda sulle relazioni con Mosca dopo l'invasione ucraina in un briefing -. Sapete che il cancelliere (Olaf Scholz), così come altri (rappresentanti) dell'Unione europea hanno contatti diretti con il presidente Putin".