Ucraina, la guerra prosegue nel 2023 | Zelensky: "Continueremo a combattere fino alla vittoria" | Esplosione a Kiev, scatta la difesa antiaerea

La guerra in Ucraina giunge al giorno 312 e continua a provocare morte e distruzione anche allo scoccare del 2023.

A meno di un'ora dallo scoccare del nuovo anno, un'esplosione risuona a Kiev, dove è entrata in funzione la difesa antiaerea. Nel suo messaggio di fine (e inizio) anno alla nazione, Volodymyr Zelensky rinnova la determinazione di Kiev: "Continueremo a combattere fino alla vittoria". Il presidente ucraino si rivolge poi ai cittadini russi: "Putin si nasconde e brucia il vostro futuro. Uno Stato terrorista come la Russia non riceverà il perdono". Il presidente russo, da parte sua, attacca l'Occidente dicendo che ha "mentito sulla pace mentre si preparava all'aggressione" e che sta "usando l'Ucraina per dividere la Russia". E avverte: "Non permetteremo a nessuno di farlo".