Ucraina, Zelensky: "Russi patetici" | Londra chiude all'import di gas russo

La guerra in Ucraina giunge al giorno 313.

Zelensky: "A Capodanno abbattuti 45 droni, russi patetici. Continueremo a combattere fino alla vittoria. Uno Stato terrorista come la Russia non riceverà il perdono". La Gran Bretagna, intanto, interrompe le importazioni di gas naturale liquefatto russo. "Stiamo impedendo a Putin di finanziare la sua guerra illegale e sosteniamo i Paesi del mondo a ridurre la loro dipendenza", scrive su Twitter il ministero degli Esteri britannico. Papa Francesco da piazza San Pietro: "Nel mondo sale il grido del no alla guerra, no al riarmo".