Ucraina, Zelensky: "Rafforzare la difesa, l'offensiva russa deve fallire" | A Makiivka 89 morti, "localizzati tramite i cellulari"

"È importante mantenere i canali di comunicazione aperti con Mosca in tempi di conflitto e tensione come questi". Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano, Ned Price, a proposito dell'assegnazione a Russia di Lynne M. Tracy come nuova ambasciatrice Usa. La diplomatica, ha precisato, "si trasferirà a Mosca nei prossimi giorni".