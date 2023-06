Zelensky: "Arriveremo alla vittoria per l'Europa e per il mondo libero"

Fotogallery - Turchia al voto per le presidenziali, Erdogan contro Kilicdaroglu

La guerra in Ucraina giunge al giorno 465.

Kiev "ha il diritto di difendersi", afferma il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, parlando degli ultimi attacchi con droni che hanno colpito Mosca. Il presidente russo Putin: "Bisogna fare di tutto per impedire la destabilizzazione della Russia, considerando gli sforzi compiuti dai nemici dello Stato per influenzare la situazione all'interno del Paese". Intanto il segretario di Stato americano Antony Blinken parla della "profonda amicizia" tra Italia e Usa: "Siamo grati per gli sforzi di Roma a sostegno dei valori transatlantici ed europei, incluso il forte sostegno all'Ucraina", ha detto.