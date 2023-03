Ucraina, Zelensky: "Bucha deve diventare simbolo di giustizia" | Lukashenko: "Tregua subito o si rischia la Terza guerra mondiale"

Fotogallery - Bolsonaro torna in Brasile per la prima volta dopo l'insediamento di Lula

La guerra in Ucraina giunge al 402esimo giorno.

A un anno dalla liberazione di Bucha, che portò a scoprirne gli orrori, Zelensky chiede che diventi "simbolo di giustizia". Il presidente bielorusso Alexander Lukashenko evoca lo spettro di una Terza guerra mondiale, chiedendo a sorpresa una tregua in Ucraina, richiesta rinviata al mittente da Kiev, mentre in Cina il premier spagnolo Pedro Sanchez chiede a Xi Jinping di parlare con Zelensky. Il Cremlino: "Per noi non cambia niente, la nostra operazione va avanti".