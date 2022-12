Stoltenberg: "Ora il compito è preservare indipendenza ucraina" | Kherson al buio dopo bombardamento

La guerra in Ucraina è arrivata al 283esimo giorno.

Il segretario generale della Nato, Jens Stoltemberg ha affermato che "il compito più importante ora è quello di preservare l'Ucraina come Stato indipendente. Di un'adesione alla Nato si tratterà più tardi". Il Cremlino fa sapere che "Putin rifiuta le condizioni di Biden per i negoziati" e chiede che "gli Usa riconoscano come russe regioni ucraine annesse". La Casa Bianca: "Il presidente non ha intenzione di parlare con il suo omologo russo". Intanto la città ucraina di Kherson è rimasta priva di energia a causa dei danni riportati dalle linee elettriche nei bombardamenti russi. Fissata una conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre. La premier finlandese Sanna Marin: "Il conflitto in Ucraina ha dimostrato la debolezza dell'Ue, senza gli Usa saremmo tutti nei guai". Orban: "L'Ungheria dice no al piano di aiuti Ue per Kiev".