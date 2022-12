Cdm: ok proroga dell'invio di armi a Kiev | La Difesa smentisce Lavrov: "Nessun addestramento di militari ucraini in Italia"

La guerra in Ucraina è arrivata al 282esimo giorno.

Il Cdm ha approvato il decreto legge che dispone la proroga dell'invio "di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative di Kiev". La Difesa, intanto, ha smentito Lavrov: "Nessun addestramento di militari ucraini in Italia". Biden ha dichiarato di essere pronto a parlare con Putin, se l'inquilino del Cremlino "sarà interessato a parlare della fine del conflitto". Fissata una conferenza di pace a Parigi il 13 dicembre. Sul fronte militare, le truppe russe hanno conquistato un altro villaggio nella regione ucraina del Donetsk, nell'ambito di un'avanzata in corso da alcuni giorni.