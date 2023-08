Ucraina, raid a Kherson: 7 morti, un neonato e il fratello 12enne | Londra: "Mosca non finanzierà più il gruppo Wagner"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 537.

Un attacco russo nella regione di Kherson ha provocato sette morti, tra cui un neonato di 23 giorni e il fratello 12enne. Secondo Kiev: almeno 500 bambini uccisi dall'inizio della guerra. Per il premier ucraino Zelensky 174mila km quadrati di territorio sono a rischio per mine e munizioni inesplose. ll Cremlino intanto potrebbe smettere di finanziare il gruppo paramilitare russo Wagner: lo si legge in un rapporto dell'intelligence britannica.