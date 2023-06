Ucraina, 007: "Servizi segreti russi incaricati di uccidere Prigozhin" | Zelensky: "L'intelligence conosce piani russi per provocare una fuga radioattiva"

Esercitazioni speciali su larga scala sono iniziate in Ucraina per preparare il Paese a un "possibile attacco terroristico" russo alla centrale nucleare occupata di Zaporizhzhia. Lo ha reso noto l'operatore nucleare nazionale Energoatom. Partecipano alle esercitazioni dipendenti del settore energetico, medici, unità delle squadre di soccorso, polizia e altri servizi delle regioni di Kherson, Mykolaiv, Dnipropetrovsk e Zaporizhzhia. In caso di attacco, le autorità prevedono di evacuare i residenti che vivono in un raggio di 30-50 chilometri dal sito.

La guerra in Ucraina giunge al giorno 493.

Per gli 007 di Kiev, "l'Fsb russo è stato incaricato di uccidere il capo del Gruppo Wagner, Prigozhin". Zelensky riferisce che l'intelligence è "a conoscenza" dei piani russi per provocare una fuga radioattiva nell'impianto nucleare di Zaporizhzhia. Il direttore della Cia, William Burns, sente la controparte russa dopo il fallito ammutinamento di Wagner, ribadendo che gli Stati Uniti non erano coinvolti nel caos interno alla Federazione. Intanto il Cremlino gela la missione di pace del cardinale Zuppi, che ha incontrato nella capitale russa il patriarca Kirill: "Per ora non è stato raggiunto alcun accordo". "Le chiese lavorino insieme", dice il patriarca. Zuppi: "Il Papa non si rassegna e fa di tutto per la pace". Giallo sul generale Surovikin, accusato di aver avuto un ruolo nell'ammutinamento di Prigozhin. Secondo il Financial Times, sarebbe stato arrestato. Ma la figlia nega.