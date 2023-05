Zelensky: "La Russia perderà insieme a chi l'aiuta con il terrore" | Oppositore bielorusso: "Lukashenko in condizioni critiche, sospetto avvelenamento"

Fotogallery - Scuola in fiamme in Guyana, strage

La guerra in Ucraina giunge al giorno 459.

Esplosioni sono state segnalate a Kiev, dove è entrata in azione la difesa aerea, e in tutto il Paese. Zelensky ribadisce la linea ucraina contro la Russia: "Chiunque lavori con Mosca sarà bloccato dalle sanzioni. E la Russia perderà tutto, insieme a coloro che in qualche modo cercano di aiutarla con il terrore". Secondo l'oppositore bielorusso Valery Tsepkalo, il presidente Lukashenko verserebbe in condizioni critiche. Si parla di avvelenamento. Il viceministro degli Esteri russo dichiara: "Se Kiev vuole la pace deve rinunciare a Nato e Ue". Putin lancia un appello alle guardie di frontiera russe: "Proteggete la nostra sovranità con ogni mezzo".