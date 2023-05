"La controffensiva ucraina è imminente", la Russia evacua il sud | Forze cecene pronte a sostituire la Wagner a Bakhmut

Il capo dell'amministrazione militare del distretto di Nikopol, Yevhen Yevtushenko, ha esortato i residenti del distretto di Nikopol e del territorio occupato di Energodar, città sulla riva opposta del Dnipro che ospita la centrale nucleare di Zaporizhzhia, a non uscire di casa durante il weekend. "Questo fine settimana vi chiedo di restare a casa e di non uscire se non strettamente necessario... Questo vale non solo per il distretto di Nikopol, ma anche per il territorio occupato sulla riva dell'Energodar", ha scritto su Telegram, chiedendo inoltre di non ignorare gli allarmi aerei e non avvicinarsi agli edifici amministrativi.