Ucraina, Zelensky ai russi: "Lasciate Putin o sarete uccisi uno a uno, dopo Lyman pianteremo altre bandiere nel Donbass"

La controffensiva ucraina non intende arrestarsi. "Oltre a Lyman, in questa settimana abbiamo piantato più bandiere ucraine nel Donbass. Tra una settimana ce ne saranno ancora di più", afferma il presidente Volodymyr Zelensky nel giorno in cui i russi si sono ritirati dalla città strategica del sud-est. A Lyman "i combattimenti sono ancora in corso, ma lì non c'è traccia di pseudo-referendum per l'annessione", aggiunge Zelensky.