Ucraina, Conte: "Kiev nella Nato ci rende co-belligeranti | Strategia euro-atlantica ci espone a una spirale pericolosa"

"La richiesta dell'Ucraina di aderire, nel mezzo del conflitto, alla Nato, è una prospettiva che porta come conseguenza la piena co-belligeranza di tutti i Paesi membri dell'Alleanza".

Così il leader del M5s , Giuseppe Conte , in una nota. " Prevalga il dialogo, non possono essere le armi e le corse al riarmo la soluzione: l'Ue discuta con urgenza la necessità di una Conferenza internazionale di Pace sotto l'egida delle Nazioni Unite e il pieno coinvolgimento del Vaticano , in modo da riunire al tavolo i principali attori e interlocutori coinvolti nella crisi russo-ucraina. Abbiamo urgente bisogno che prevalga la razionalità di un percorso di pace alla follia di una continua escalation militare", aggiunge Conte.